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السجن المشدد 3 سنوات لعاملين تاجرا فى المخدرات بحلوان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:24 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاملين تاجرا فى المخدرات بحلوان محكمة _ارشيفية
كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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قضت الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسبة، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3سنوات، وتغريمهم مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
وقال أمر الإحالة فى القضية التى حملت رقم 2995 لسنة 2017، أن المتهمان "أحمد.ج"، 37سنة، عامل، مقيم حلوان، وإبراهيم.م"، 29ينة، عامل ، لأنهم حازوا واحرزوا بالذات والوساطة بقصد الاتجار فى جوهر الحشيش المخدر، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
كما حازوا جوهر الترامادول المخدر، حيث كشفت تحريات المباحث الجنائية انه وأثناء مرور قوة أمنية تم رصد المتهمين مستقلان لدارجة بخارية تسير عكس الإتجاه، وباستيقافهم حاول المتهم الثانى الهرب.
 
وأضافت التحريات أن المتهم الثانى حاول إلقاء كيس بلاستيكى عثر به على أقراص مخدرة.
 
 

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