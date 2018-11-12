الخميس.. البابا تواضروس يترأس مؤتمرا علميا بمناسبة مرور مئة عام على مدارس الأحد

وائل ربيعى

تنظم الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية مؤتمرا علميا برعاية ورئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة مرور مائةعام على تأسيس مدارس الأحد، ( ١٩١٨ - ٢٠١٨م)، على مدار ثلاثة أيام من مساء الخميس المقبل، حتى السبت 17 نوفمبر الجارى.

ويتضمن المؤتمر 10 جلسات علمية بالمركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يتم خلالها عرض ومناقشة 50 ورقة بحثية تتناول تاريخ وحاضر ومستقبل مدارس الأحد من محاور متعددة تاريخيا وتربويا واجتماعيا وروحيا ودورها في خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن.

يشرف على المؤتمر الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي ومقرر لجنة مئوية مدارس الأحد،

ومقرر المؤتمر هو الاستاذ جرجس صالح ويعاونه لجنة منظمة ولجنة علمية من اساتذة الجامعات المصرية والمعاهد الدينية ومن رواد خدمة مدارس الأحد.

ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا تواضروس بتكريم عدد من الرواد الراحلين والحاليين ممن ساهموا في تأسيس وتطوير مدارس الأحد علي مدار قرن كامل من الزمان، وايضا توزيع شهادات التقدير علي المشاركين بالأبحاث.