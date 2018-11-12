الخطوط الجوية الجزائرية: حركة الطيران تسير بشكل اعتيادى بمطار هوارى بومدين

الجزائر(أ ش أ)

أكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش أن حركة الطيران بمطار هوارى بومدين (المطار الرئيسى بالجزائر العاصمة) تسير بشكل اعتيادى رغم إضراب الفنيين وعمال الصيانة.

وأضاف علاش، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن ادارة الشركة ستخطر فى الساعات القليلة القادمة الجهات القضائية بهذا الاضراب غير الشرعى مؤكدا أن القضاء سيكون هو الفيصل بين الطرفين.

وأكد أن الوضع المالى الحالى للشركة لا يسمح اطلاقا بمراجعة سلم الأجور، مشيرا إلى أن الشركة تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها العاجلة.

وقال أن "إدارة الشركة تقوم حاليا بإجراء مقاربة لمقارنة الاجور بين شركات الطيران للوصول إلى ضبط سلم الاجور المناسب لكل موظفى الشركة".

وكان الفنيون وعمال صيانة الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد دخلوا الليلة الماضية فى إضراب عن العمل بمطار الجزائر الدولى "هوارى بومدين"، مطالبين بتحقيق عدة مطالب ذات طبيعة مهنية واجتماعية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس نقابة تقنيى صيانة الطائرات احمد بوتومى، قوله أن "هذه الحركة الاحتجاجية غير منظمة وعفوية بادر بها مهندسو الطيران بشكل جماعى، دون أى غطاء نقابى، لمطالبة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعودة إلى تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ادارة المؤسسة والنقابة، مضيفا أن "الإضراب فوضوى لأن العمال قرروا البدء فيه دون اخذ موافقة النقابة أو استشارتها".

وأوضح أن الإضراب يشمل حتى الآن حوالى 120 موظفا من بينهم مهندسون وميكانيكيون بما يمثل حوالى 90 % من اجمالى عمال المطار.

يذكر أن نقابة تقنيى صيانة الطائرات بالجزائر تطالب منذ اكثر من عامين بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل فى "العودة إلى العدالة والانصاف" فى سلم الاجور والعلاوات وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين ادارة الشركة والنقابة وايضا "الاسراع فى ادماج العمال من ذوى عقود العمل المؤقتة" ووقف التوقيفات التعسفية لدى العمال والخصومات من الاجور دون اسباب وجيهة".