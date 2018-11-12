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"التضامن": انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:00 ص
"التضامن": انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، والتى بدأ صرفها اعتباراً من الأسبوع الجارى.
 
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمةإجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الخميس الماضى، وأن المعاشات المحول صرفهاعلى بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ومن المقررصرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من الأسبوع الجارى .
 
 
 
 
 
 
 

 


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