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التحالف العربى: لم نعد بحاجة للدور الأمريكى لتزويد الطائرات بالوقود فى الجو

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:10 م
التحالف العربى: لم نعد بحاجة للدور الأمريكى لتزويد الطائرات بالوقود فى الجو المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى، أن دول التحالف عززت قدراتها لتزويد الطائرات بالوقود فى الجو، ولم تعد حاجة لأى دور أمريكى فى هذا المجال، وتم إبلاغ واشنطن بهذا الأمر.

وأضاف المالكي- فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التى تطال البحر الأحمر.

وأوضح أن المليشيات الحوثية ترتكب الانتهاكات فى الحديدة بتفخيخ الطرقات والجسور، مضيفا أن الحكومة اليمنية الشرعية تتخوف من انتهاكات الحوثيين فى الحديدة ومناطق أخرى فى اليمن لاستخدام المواطنين كدروع بشرية.

وكشف المالكي، عن أن المليشيات الحوثية تقوم بترويج وتهريب المخدرات من أجل الحصول على الدعم المالي، وتستخدم صناديق المساعدات الإنسانية لإخفاء المخدرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تدمير موقع رادار ساحلى للحوثيين فى جزيرة البوادى بالبحر الأحمر، مضيفا أنه تم ضبط آثار يمنية كانت فى طريقها للتهريب إلى خارج البلاد على أيدى عصابات حوثية، داعيا المنظمات الدولية إلى القيام بدورها لمنع الإتجار بالآثار اليمنية ونهبها.

وأوضح أن انشقاق وزير عن الحوثيين قبل أيام يكشف عن الخلل الداخلى فى المليشيات الحوثية، داعيا الشرفاء إلى الابتعاد عن الحوثيين.

لافتا إلى أن المليشيات الحوثية تواصل تعطيل حركة السفن فى الموانئ التى تسيطر عليها، موضحا أن السفن تنتظر فترات طويلة قبل السماح لها بالدخول، كما يحدث فى ميناء الحديدة.

وقال المالكي، إن قوات الجيش الوطنى اليمنى حققت انتصارات فى أغلب محاور القتال بالتعاون مع قوات التحالف.


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