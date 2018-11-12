الأرصاد: انخفاض آخر بدرجات الحرارة.. وأمطار بالقاهرة الأربعاء والخميس

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه متوقع أن يشهد الطقس انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين ، لافتا إلى أنه متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة نهاية الأسبوع لـ 23 درجة .

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، نصائح للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة والثقيلة لبرودة الأجواء ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر ، لتجنب نزلات البرد .

وعن فرص سقوط الأمطار، كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية والبحيرة وكفر الشيخ اليوم الإثنين، وتمتد من الثلاثاء لشمال الوجه البحرى ، مشيرا إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة الأربعاء والخميس على القاهرة .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، مطالبا المسافرين بتوخى الحذر وابتاع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة .