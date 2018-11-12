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الأرصاد: انخفاض آخر بدرجات الحرارة.. وأمطار بالقاهرة الأربعاء والخميس

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:32 م
الأرصاد: انخفاض آخر بدرجات الحرارة.. وأمطار بالقاهرة الأربعاء والخميس أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه متوقع أن يشهد الطقس انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين ، لافتا إلى أنه متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة نهاية الأسبوع لـ 23 درجة .

ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، نصائح للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة والثقيلة لبرودة الأجواء ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر ، لتجنب نزلات البرد .

وعن فرص سقوط الأمطار، كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية والبحيرة وكفر الشيخ اليوم الإثنين، وتمتد من الثلاثاء لشمال الوجه البحرى ، مشيرا إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة الأربعاء والخميس على القاهرة .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، مطالبا المسافرين بتوخى الحذر وابتاع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة .

 

 

 


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الأرصاد تطمئن المواطنين: انتهاء فرص سقوط الأمطار بالقاهرة اليوم وانحصارها بالسواحل الشمالية.. وغدا طقس معتدل بأغلبية الأنحاء.. وتؤكد: استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وننصح المواطنين بالملابس الثقيلة

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