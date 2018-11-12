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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرتين لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بالبحيرة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:11 ص
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرتين لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات
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أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات فى مشاجرتين بين عائلات "المصرى وأبو حسن" و"التلاوى والحنفى" بمحافظ البحيرة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية بلقطر التابعة لمركز أبو حمص لخلافات الجيرة بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز أبو حمص لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "طاهر م ال" ، و"حماده ر ا" ، "محمد ع ا" ، "جابر ع ا" ، "كمال ع ا" وجميعهم مقيمين بقرية بلقطر التابعة لدائرة المركز، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسيطرة على الوضع.

ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين تحت حراسة الشرطة لمستشفى أبو حمص العام، وجارى تحرير المحضر اللازم

كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مباحث مركز شبراخيت يفيد، بإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتى "التلاوى والحنفى" بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شبراخيت لمكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بسبب لهو الأطفال بين كل من "ممدوح م ى" ، 61 سنة مصاب بقطع بأصبع باليد اليسرى، و"طاهر ش ش" مصاب بجروح بالرأس ، و"رشاد م ح" مصاب بخدوش وجميعهم مقيمين بقرية لقانة التابعة لدائرة المركز، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسيطرة على الوضع.

وتم نقل المصابين تحت حراسة الشرطة لمستشفى دمنهور العام وجارى تحرير المحضر اللازم.

 


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