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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:07 م
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إصابة أكثر من 10 آلاف شخص بالكوليرا فى شمال شرق نيجيريا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:03 م
إصابة أكثر من 10 آلاف شخص بالكوليرا فى شمال شرق نيجيريا وباء الكوليرا ارشيفية
أ ش أ
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أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة في شمال شرق نيجيريا، وهي منطقة لا تزال تعاني من صراع جماعة "بوكو حرام"، مما أسفر عن مصرع 175 شخصا وتضرر أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال "جانيت تشيرونو" رئيس مشروع المجلس النرويجي للاجئين في مدينة "مايدوجوري" عاصمة ولاية بورنو - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين - إن المرض ينتشر بسرعة في مخيمات النازحين داخليا، مضيفا أن موسم الأمطار لم يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الظروف وأن وباء الكوليرا - الذي يضرب ثلاث ولايات شمالية شرقية وهي "بورنو" و"أداماوا" و"يوبي" - خلف 175 قتيلا ورصد نحو 10 آلاف شخص مصاب بالمرض منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري.

من جانبها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "مايدوجوري" هي مدينة كبيرة تقع في الشمال الشرقي للبلاد وتستضيف 243 الف لاجئ.

وتعتبر منطقة شمال شرق نيجيريا هي نقطة الانطلاق للحرب التى أعلنتها نيجيريا منذ تسعة أعوام على جماعة بوكو حرام المتشددة وجماعة أخرى منشقة عنها أصبحت حليفا لتنظيم داعش في غرب أفريقيا.

يذكر أن تفشي الكوليرا أدى في مايو الماضي لوفاة 12 شخصا وإصابة 134 آخرين على الأقل فى ولاية "أداماوا" بشمال شرق نيجيريا.

 

 


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نيجيريا




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