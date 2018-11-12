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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:12 م
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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 12-11 2018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:04 م
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 12-11 2018 الحديد والأسمنت _ أرشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت اسعار الإسمنت والحديد اليوم الاثنين 12 نوفمبربحيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 900– 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.

 

وبلغ متوسط سعر الأسمنت مصر بنى سويف 900 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت سيناء 900 جنيها ، وأسمنت جنوب الوادى بلغ سعره 873 جنيها للطن، وبلغ سعر مصر للأسمنت قنا 870 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت بورتلاند طره 945جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت أسيوط 900 للطن. وبلغ سعر السويس للاسمنت 935 . وبلغ سعر اسمنت جنوب الوادي 875 جنيها للطن ، واسمنت السويدى بلغ 1020 للطن والسماح 1020 جنيها  وهذه الأسعار  شاملة تكاليف النقل 

 

كما استقرت أسعار الحديد، بحيث بلغ سعر حديد عز  12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعه بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

 

وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعر، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة 15%.

 


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