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64% من القراء يطالبون بتدشين منافذ حكومية لبيع حلوى المولد لمواجهة الغلاء

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:57 ص
64% من القراء يطالبون بتدشين منافذ حكومية لبيع حلوى المولد لمواجهة الغلاء الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تدشين الحكومة منافذ لبيع حلوى المولد لمواجهة جشع التجار، أيد غالبية القراء مطالب تدشين الحكومة منافذ لبيع حلوى المولد لمواجهة جشع التجار.

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وأيد 64% من القراء مطالب تدشين الحكومة منافذ لبيع حلوى المولد لمواجهة جشع التجار، بينما رفض 33% من القراء مطالب تدشين الحكومة منافذ لبيع حلوى المولد لمواجهة جشع التجار، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


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استطلاع

حكومة

حلوى المولد

الغلاء




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