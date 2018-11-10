وصول البابا تواضروس دير دميانة لحضور قداس ذكرى الأربعين للأنبا بيشوى

الدقهلية ــ شريف الديب

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير القديسة دميانة، لحضور قداس ذكرى الأربعين على روح الأنبا بيشوى.

كان قد بدأ توافد الأباء الأساقفة والكهنة المشاركين إلى دير دميانة ببلقاس، لتقديم واجب العزاء فى ذكرى الأربعين على روح الراحل الأنبا بيشوى مطران دمياط والبرارى، وكفر الشيخ وسكرتير المجمع المقدس السابق، ورئيس دير القديسة دميانة والأربعين عذراء.

وتم رفع بخور باكر استعدادا لبدء القداس الإلهى لذكرى الأربعين لنيافة الأنبا بيشوى، كما وصل الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ومختار الخولى السكرتير العام ، والأنبا بولا أسقف طنطا والأنبا يؤنس أسقف أسيوط.