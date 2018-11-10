وزير القوى العاملة: لدينا 30 مليون عامل فى مصر ولا بد من حركة عمالية عربية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر النابض تحاول بقدر الإمكان تقديم يد العون لاشقائها، مؤكدا أن حل معظم مشكلاتنا فى الوطن العربى سيكون من خلال حركة عمالية عربية موحدة.

ووجه وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن النعقد بالقاهرة تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول"، التحية لوفود 12 دولة عربية المشاركة بالمؤتمر، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف الوحدة العربية والتكامل العربى مضيفا:"هناك من يحاول تفتيت أوطاننا العربية لدويلات".

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن عمال مصر هم الشعب المصرى ، لافتا إلى أن عمال مصر عددهم يصل لحوالى 30 مليون عامل.