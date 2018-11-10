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وزيرة الصحة: مصر كلها تعمل لإنجاح "100 مليون صحة" وتوفير وسائل تنظيم الأسرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:27 م
وزيرة الصحة: مصر كلها تعمل لإنجاح "100 مليون صحة" وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
دمياط عبده عبد الباري
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل على نشر ثقافة تنظيم الأسرة وتوفير وسائل التنظيم، بجانب دور وزارة الأوقاف ووزارتي التعليم العالي والتربية التعليم.

وقالت إنه لابد من تكاتف الجهود لمواجهة تلك الزيادة بالتوعية الطبية والدينية بإقناع الأسرة لأن الهدف واحد مضيفة :"هناك قوافل طبية تجوب محافظات الجمهورية تعمل على نشر تنظيم الأسرة ويهمنا أن تنضم لها الواعظات والأئمة".

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وأشارت وزيرة الصحة والسكان، أثناء تواجدها بمحافظة دمياط إلى تضافر وتكامل كافة الجهود للوصول إلى معدلات منخفضة للزيادة السكانية، بما يعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

وقالت وزيرة الصحة:"إننا نعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة، سواء من خلال الوحدات الصحية".

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وتابعت قائلة: "هناك رسائل مختلفة عن الحملات السابقة التي لم تكن جاذبة للمواطنين"، مضيفة :"نستهدف العودة لمعدلات مواليد 2006 و2007 فنحن نلتف حول حلم ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى معدلات منخفضة للزيادة السكانية".

وأكدت وزيرة الصحة أن مصر كلها تعمل مع بعضها لإنجاح حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي مضيفة:"نستهدف الكشف على 21 مليون نسمة وهو ما يتم طبقا للخطة"

وكشفت وزيرة الصحة أن هناك مكافأة مالية للمسئولين عن حملة فيروس سي مشددة على إنه سيتم مكافأة كل المشاركين في تلك الحملة.

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وتابعت قائلة:" جولاتي بالمحافظات والمستشفيات للوقوف على كافة الحقائق لتكون واضحة أمامي قبل أن اتخاذ أي قرار" قائلة :"احب اخد قراراتي من الواقع".

من جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن محافظة دمياط من اوائل المحافظات التي ستحقق الإنجاز في حملة الكشف المبكر عن فيروس سي قبل 30 نوفمبر.

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وتابعت قائلة:" تخطينا الكشف عن 500 ألف مواطن من إجمالي 800 ألف شخص مستهدفين بالمحافظة وجاري صرف العلاج للمرضى"

 

ووجهت محافظ دمياط الشكر لوزيرة الصحة لصرف جهاز "بي سي أر" الذي يسهل سرعة الكشف وإظهار النتائج.

 

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