نقيب صيادلة مصر يفتتح مقر نقابة كفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

افتتح الدكتور محى عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، المقر الإدارى والخدمى لنقابة صيادلة كفرالشيخ، بحضور الدكتور محمد فهمى حسين، نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، والدكتور رمضان الدومانى، عميد صيدلة كفرالشيخ ونقباء صيادلة الجمهورية، وأعضاء النقابات الفرعية، وعقد اجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لمناقشة عدد من الموضوعات.

قال عبيد عقب الافتتاح إن مقر نقابة كفر الشيخ من أفضل المقرات على مستوى الجمهورية، مشيداً بالتلاحم بين أعضاء النقابة العامة والفرعية وصيادلة كفر الشيخ.

وعدد عبيد الخدمات الطبية التى تقدمها النقابة العامة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى، وأنه جارى توقيع بروتوكول مع المستشفيات الحكومية مثل مستشفى الدمرداش التخصصى وجميع المستشفيات التخصصية لتقديم الخدمات الطبية للصيادلة بأسعار رمزية.