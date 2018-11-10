مياه سوهاج: 1.9 مليون جنيه من "مصر الخير" لإحلال وتجديد الشبكات بقريتين

كتب- أحمد حسن

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تخصيص تمويل بقيمة 1.9 مليون جنيه، من مؤسسة "مصر الخير" لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب، بقريتى بندار الكرمانية، والشيخ زين الدين، بمحافظة سوهاج.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: "جارٍ تنفيذ أعمال بقيمة 1.4 مليون جنيه بقرية الشيخ زين الدين، بمركز طهطا، لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة، التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها شبكات مياه، وتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بقيمة 500 ألف جنيه بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج".

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالتعاون المثمر بين قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومؤسسات المجتمع المدنى، والذى يهدف إلى تنمية المجتمع، وتحقيق رضا المواطنين.

رئيس شركة مياه سوهاج: 1٫9 مليون جنيه من مؤسسة "مصر الخير" لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقريتى بندار الكرمانية والشيخ زين الدين بالمحافظة





صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تخصيص تمويل بقيمة 1.9 مليون جنيه، من مؤسسة "مصر الخير" لإحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب، بقريتى بندار الكرمانية، والشيخ زين الدين، بمحافظة سوهاج.



وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: جارٍ تنفيذ أعمال بقيمة 1.4 مليون جنيه بقرية الشيخ زين الدين، بمركز طهطا، لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة، التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها شبكات مياه، وتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بقيمة 500 ألف جنيه بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج.



وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالتعاون المثمر بين قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومؤسسات المجتمع المدنى، والذى يهدف إلى تنمية المجتمع، وتحقيق رضا المواطنين.



١٠/١١/٢٠١٨