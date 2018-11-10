مقتل مسلحين اثنين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية بولاية "جامو وكشمير"

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لقى اثنان من المسلحين مصرعهما، اليوم السبت، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية في منطقة "بولواما" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة إن دي تي في الهندية أن المسلحين كانا يختبئان في أحد المنازل بقرية "تيكين"، مشيرة إلى أنه جاري تحديد هويتهما في الوقت الحالي.

وقد تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة خلال هذه المواجهة بين قوات الأمن والمسلحين،، الذي تصفهم قوات الأمن بـ"الإرهابيين".

وفى سياق متصل، لقي أحد أفراد الجيش الهندي مصرعه اليوم السبت إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب القوات الباكستانية في منطقة "ساندرباني" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن هذا يعد انتهاكا غير مبررا من جانب القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار بين نيودلهي وإسلام أباد، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".