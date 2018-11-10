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مصرع طالب بالدقهلية صعقه التيار الكهربائي أثناء إعداد الشاى

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:47 م
مصرع طالب بالدقهلية صعقه التيار الكهربائي أثناء إعداد الشاى جثه- ارشيفيه
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء إعداد الشاي.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي نبروة، الى مأمور مركز نبروة 
بوفاة المدعو مصطفى ع ع ١٦ سنة طالب ومقيم ميت الكرما نتيجى صعق كهربائى
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، و بسؤال والده قرر، أنه أثناء قيام نجله بتوصيل غلاية مياه كهربائية (كاتل) صعقه التيار الكهربائى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 

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