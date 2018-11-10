محافظ دمياط ووزيرة الصحة تتابعان أعمال المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"

دمياط معتز الشربينى

زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ترافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مركز صحة الأسرة ثالث لمتابعة أعمال المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية "100 مليون صحة" الأول من أكتوبر الماضى بمحافظات المرحلة الأولى.

وذكرت الدكتورة منال عوض فى تصريحاتها التى أدلت بها ، نجاح محافظة دمياط فى تحقيق المستهدف حيث بلغ عدد المترددين على الحملة 504 ألف مواطن حتى يوم أمس مؤكدة وجود عدد من الفرق المتنقلة التى أستهدفت عددا من المناطق، والمنشآت العامة تيسيرا على المواطنين في إجراء المسح الشامل.

وأشارت المحافظ إلى استمرار الحملة حتى يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري، مناشدة جميع المواطنين الذين لم يقوموا بإجراء المسح سرعة التوجه إلى أى من مقرات الحملة المنتشرة بأنحاء المحافظة للاطمئنان على صحتهم.