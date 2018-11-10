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ضاحى خلفان متسائلا عن اختفاء المعارض القطرى: وين خالد الهيل ؟

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:06 م
ضاحى خلفان متسائلا عن اختفاء المعارض القطرى: وين خالد الهيل ؟ ضاحى خلفان
كتب هيثم سلامة
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أثار ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، قضية اختفاء المعارض القطرى خالد الهيل، والذى يمثل شوكه فى حلق  نظام الحمدين، حيث عادة ما يكشف جرائمه.  

وتساءل ضاحى خلفان،  عبر حسابه على تويتر، قائلاً :"وين خالد الهيل ؟؟" وأعاد نشر تدوينة للمعارض القطرى نوه من خلالها أن وصلته معلومات من مصادر مطلعة بدولة قطر تحذره من الاختطاف وشرح من خلالها الطريقة التى سوف تتم بها حيث تخديره ووضعه على متن طائرة.

تغريدة ضاحى خلفان
تغريدة ضاحى خلفان

ومن الملاحظ أن خالد الهيل لم يغرد عبر حسابه على تويتر منذ حوالى شهرين، بعد آخر تدوينه له حيث وصف فيها أمير قطر تميم بن حمد بخيال المآته.

وكانت حساب قطر يليكس المحسوب على المعارضة القطرية، أكدت سابقا أن تنظيم الحمدين، اختطف المعارض القطرى خالد الهيل بسفارة الدوحة فى لندن، مشددة على أن الحمدين يمتلك تاريخا دمويا فى إسكات معارضيه.

 

 

 

 


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