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سقوط أكبر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:35 م
سقوط أكبر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالقاهرة المتهمون عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوضات
كتب عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية، وبيعها مرة آخرى للخارجين عن القانون، لاستخدامها فى الأفعال غير المشروعة من سرقة المواطنين، حيث تم ضبط المتهمين أثناء توجههم لسرقة دراجات بخارية بمنطقة القطامية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البدية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، معلومات تفيد بقيام كل من " محمد.ر " 23 سنة عاطل " مسجل خطر مخدرات "، و " محمود.ف " 22 سنة عاطل " مسجل خطر " وهارب من حكم بالسجن 5 سنوات، و " إسلام.خ " 22 سنة عاطل مسجل خطر سرقات، و " عبد الرحمن.ع " 17 سنة عاطل مطلوب ضبطه على ذمة أحكام قضائية بالسجن سناتان، و " حازم.أ " 17 سنة عاطل مطلوب ضبطه على ذمة أحكام قضائية بالسجن سنه، و " حسن.ر " 15 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة .

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية " تروسيكل " ملك وقيادة المتهم الأول، وبحوزتهم مقص حديدي، وبمواجهتهم بالمعلومات الواردة وما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات البخارية المستولي عليها لدي عملائهم " سيئ النية "، وهم كلا من " صلاح عبد اللطيف " 51 سنة، و " سيدة عدلي " 32 سنة ربة منزل، حيث تم ضبط دراجات بخارية مستولى عليها، وجميعهم بدون لوحات معدنية، وجارى الاستعلام عن مالكيهم، وباستدعاء المجني عليهم من الاول الي السابع، تعرفوا على الدراجات البخارية المضبوطة واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجنى عليهما الثامن والتاسع، بعدم سابقة تحريرهما محاضر بواقعتي السرقة، وتبين تواجد المجنى عليه العاشر خارج البلاد، وتم تحرير المحاضر اللازمة عن الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

 


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أمن القاهرة

تشكيل عصابى

سرقة دراجات بخارية

الخاريجن عن القانون

القطامية




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