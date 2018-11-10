سفراء الدول ووسائل الإعلام العالمية ينتظرون الإعلان عن كشف أثرى جديد بسقارة

وصل منذ قليل، الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، جبانة سقارة بالجيزة، تمهيدا للإعلان عن كشف أثرى جديد، بحضور عدد من سفراء الدول ووسائل الإعلام العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن اليوم جولة تفقدية فى بعض المواقع الأثرية بسقارة للتعرف على آخر أعمال الترميم التى تجرى بالمنطقة، مثل هرم سقارة المدرج.

يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، افتتح خلال شهر سبتمبر الماضى، مقبرة "ميحو" والتى تعد من أجمل مقابر جبانة سقارة، والتى اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع فى ثلاثينيات القرن الماضى.