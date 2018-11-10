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راضى عبد المعطى: حماية المستهلك الوكيل عن المواطن ضد أى إجراءات تضر بحقوقه

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:19 ص
راضى عبد المعطى: حماية المستهلك الوكيل عن المواطن ضد أى إجراءات تضر بحقوقه الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب ــ مدحت وهبة
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وجه الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، رسالة إلى المواطنين بأن الجهاز موجود من أجلهم. وأن الدولة أنشأته حماية لحقوق المستهلك، قائلا:"الجهاز هو الوكيل عن المواطن فى مواجهة أى إجراءات تضر حقوقه".

 
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نعمل على  مدار اليوم لخدمة المواطن وتحقيق هدف الجهاز  فى حصول المواطن على حقوقه، كما أن الجهاز أطلق  العديد من المبادرات منها مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" وكذلك مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين.

 

 

 

 
 
 
 

 


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