توفيق عكاشة: الوطن العربى جسد واحد.. مصر رأسه والسعودية قلبه

كتب محسن البديوى

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الوطن العربى عبارة عن جسد واحد، مصر رأسه والمملكة العربية السعودية قلبه، بينما الإمارات العربية المتحدة تمثل رئتى هذا الوطن، مشيرًا إلى أن مصر تتوسط الكرة الأرضية.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن بلاد المغرب العربى تمثل شرايين الوطن العربى، وما بين دول الخليج فى الشرق ودول المغرب العربى فى الغرب توجد الرأس التى تتوسط الجسد وهى مصر.

وتابع: "منتدى شباب العالم أكد أن مصر هى بلد الأمن والأمان وأرسل رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السياحة".