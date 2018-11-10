بنك المعرفة المصرى ينظم لقاء لرؤساء الجامعات لمناقشة الخبرات الدولية و المحلية

كتب محمود طه حسين

تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة الناشر الدولى السيفير، ينظم بنك المعرفة المصرى لقاء، اليوم السبت لروؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى.

ويحضر اللقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة الخبرات والتجارب الدولية و المحليه في استخدام سايفال.

وجدير بالذكر أن سايفال الذى تم توفيره لمعظم الجامعات والمراكز البحثيه المصرية، من خلال بنك المعرفة المصرى، يعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الباحثين و متخذى القرار المصرى، فى النهوض بالتصنيف العالمي للجامعات المصرية، وصياغة الخطط المثلى لتحليل وتطوير آداء البحث العلمى.