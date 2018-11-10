"الزراعة" توفير تقاوى المحصول الشتوى.. واستمرار حرث التربة وتطهير المراوى

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن هناك تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بتوفير جميع تقاوى المحاصيل الزراعية الشتوية بمنافذ الجمعيات والمنافذ التابعة للإدارة، مع بداية الزراعات الشتوية خاصة تقاوى القمح والفول البلدى، والشعير، والبرسيم والحبة السوداء، والبسلة والفاصوليا ، موضحا أن توفير التقاوى المعتمدة للمزارعين طبقًا للأسعار المدعمة من الدولة، ذات الإنتاجية العالية مقارنة بأسعار شركات القطاع الخاص، والإدارة تحرص دائما على توفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية وبسعر مناسب يتماشى مع خطة الوزارة فى دعم المزارع و توفير احتياجاته من التقاوى للمحاصيل المختلفة.

من جانبه أضاف المهندس أبو ضيف عفيفى رئيس قطاع الاراضى والرى بجهاز تحسين الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا حرث التربة، وتسوية بالليزر، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والمساقى والمراوى، والمجارى المائية باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية حتى 20 من الشهر الجارى ، ومعالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة.، مؤكدا أن حرث وتسوية التربة بناء على طلب المزارعين، ويتم توزيع الجبس للأراضى القلوية.