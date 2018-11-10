الجيش اليمنى يسيطر على أكبر مستشفيات الحديدة بعد طرد الحوثيين منه

أ ف ب

سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية على مستشفى "22 مايو"، أكبر مستشفيات الحديدة والواقع عند الاطراف الشرقية للمدينة الساحلية، بعدما طردت المتمردين الحوثيين منه إثر معارك ضارية، حسبما أفاد السبت مسؤولون في القوات الحكومية.

وذكر المسؤولون لوكالة فرانس برس ان المستشفى هو "الأكبر والأضخم" في محافظة الحديدة، وبه مهبط طائرات. كما أنه يبعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن مربع أمني يحمل اسم "سبعة يوليو" ويعتبر بمثابة المعقل الرئيسي للمتمردين في المدينة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها.