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التعليم العالى: ورشة معمل الرخويات الطبية تهدف لإبراز دور قواقع المياه العذبة

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:18 ص
التعليم العالى: ورشة معمل الرخويات الطبية تهدف لإبراز دور قواقع المياه العذبة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الدور الذى تقدمه بعض المعاهد البحثية التابعة للوزارة فى مجال الصحة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل الأولي لمعمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث تحت عنوان "القواقع كنماذج لدراسة البيولوجيا العصبية وكمؤشرات حيوية للتغيرات فى الأنظمة المائية وكعائل وسيط للأمراض"، وذلك فى إطار برنامج التعاون المصرى الأمريكى الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالى، فى بيان صحفى، أن الورشة تهدف إلى إبراز الدور المهم لقواقع المياه العذبة كنماذج لدراسة آليات عمل الجهاز العصبي وفهم بعض العمليات المتعلقة به مثل الذاكرة والتعلم والسلوك، مضيفة أن الورشة تناولت دور القواقع في نقل بعض الأمراض الطفيلية مثل البلهارسيا والدودة الكبدية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام القواقع كمؤشرات حيوية بيئية لتلوث بيئة المياه العذبة بالملوثات الكيميائية والعضوية.

شارك في إلقاء محاضرات ورشة العمل د. مارك ميلر أستاذ التشريح والبيولوجيا العصبية بجامعة بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ود. محمد حبيب الباحث بمعمل الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وعدد من الباحثين من معامل الرخويات الطبية والكيمياء الحيوية وبحوث البيئة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ولفيف من الأساتذة والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.

 

 

 


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