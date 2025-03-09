‫مركز المناخ: شبورة كثيفة طوال الأسبوع من الإسكندرية حتى بنى سويف

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه من المتوقع أن تسود شبورة كثيفة طوال أيام الأسبوع تقريبا على الوجه البحرى وشمال الصعيد "من إسكندرية شمالا حتى بنى سويف جنوبا".

وأضاف فهيم أن جميع المحاصيل فى مراحل حرجة جداً وحساسة إلى أى ارتفاع فى الحرارة خاصة "القمح، الفول، البطاطس، الفراولة، الكتان، الخرشوف، خضر الصوب و الانفاق اللى اكشفت واللى لسه، كل اشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون "، مشيرًا إلى أن التأثير أما مباشر على مثل التأثير السلبى على الطور اللبنى فى القمح أو التأثير على معدلات الاخصاب والعقد فى الفاكهة، او تأثير غير مباشر وهو الاهم مثل التأثير على زيادة نشاط وضراوة الحشرات خاصة ديدان الاوراق والثمار والثاقبة الماصة زى المن والتربس وبداية ظهور الذبابة البيضاء والجاسيد و الاكاروسات وهى مشكلة لان العنكبوت حيوان وليس حشرة وهو ما يعنى أن تذبذبات الجو تجعله يزيد معدلات الفقس ويزيد الفقس عندما يكون هناك غبار واتربة على الزرع .

أوضح فهيم أن الأجواء مثالية لمجموعة واسعة من الأمراض واولهم البياض الدقيقى على شماريخ المانجو ولفحة الازهار والانثراكنوز ولطعة البصل ولفحة الكمون والتبقع البنى فى البطاطس والندوة المبكرة والمتأخرة على الطماطم والجديد الصدأ على أصناف القمح الحساسة وصدأ البنجر والتوم وتجدد لاعفان الجذور والنيماتودا على معظم المحاصيل .

وأكد فهيم أنه يجب على المزارعين استغلال الارتفاع فى الحرارة الايام القادمة لان الزرع فى حاجة إليه تعويضاً عن فترات التقلبات الأيام الماضية، وذلك باتباع برنامج تغذية متوازن يبدأ بالازوت والفسفور وتدخل تدريجى بالبوتاسيوم والكالسيوم و ضبط الرى بحيث تقرب فترات الرى تدريجيا .

وينصح فهيم المزارعين بحماية الزرع من طوفان الحشرات والأمراض المؤذية مع الحرص الشديد عند اختيار المبيدات والخلط والبعد عن النحاسيات او الرش فى فترة بعد الظهر .