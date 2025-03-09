وكيل وزارة التعليم بالجيزة يشدد على التزام الطلاب بالزى المدرسى

كتبت - مرام محمد

أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة ميدانية لعدد من المدارس التابعة لإدارتي العجوزة والدقي التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، مدارس (سيد الشهداء الابتدائية، ومحمود عزمي الابتدائية، والشهيد ملازم أول حسن حسن محمد حسن الإعدادية بنين، ويوسف السباعي الثانوية بنين)، التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتابع مستوى الطلاب

وأصدر وكيل الوزارة، خلال جولته بالمدارس، تعليمات بضرورة الالتزام بالزي المدرسي، لما له من أثر في تعزيزِ روح الانضباط داخل المجتمع المدرسي.

ووجه الأخصائيين الاجتماعيين بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، والاهتمام بدورهم التوجيهي في متابعة الطلاب وضبط سلوكياتهم، ومعالجة المشكلات التي تؤثر على انتظامهم داخل الفصول الدراسية.

وشدد على إلزام إدارات المدارس بتفعيل سجل القرائية، والعمل على رفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، من خلال استراتيجيات تربوية فعالة تسهم في تحسين مهاراتهم الأكاديمية.



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارتي العجوزة والدقي التعليمية

ورصد وكيل الوزارة، خلال جولته، مجموعة من الطلاب خارج أسوار المدرسة، موجهًا الأخصائيين الاجتماعيين ببحث أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى مقاعد الدراسة، ومعالجة الأسباب التي دفعتهم إلى ترك المدرسة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على بيئة مدرسية سليمة ومريحة للطلاب والمعلمين.

وتابع وكيل الوزارة، جولته بزيارة مدارس (الأورمان التجريبية، والأورمان الثانوية الرسمية، والأورمان الثانوية العسكرية بنين) التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام الصارم بالزي المدرسي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من هوية المدرسة، ومظهرًا من مظاهر النظام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

ووجه إدارات المدارسِ بتكثيف التوعية بأهمية الحضور اليومي، وتعزيز ثقافة الانضباط الذاتي لدى الطلاب، لضمان تهيئتهم للمستقبل وفق أسس تعليمية وسلوكية سليمة.



