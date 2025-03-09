وكيل صحة سوهاج: مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تمثل تهديدا للعلاج

سوهاج محمود مقبول

شاركت مديرية الصحة بسوهاج بوفد ترأسه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ضَم الدكتور أحمد حسانين، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور حاتم أمين، مدير معهد أورام سوهاج، والدكتور إسماعيل عثمان، مدير مستشفى حميات سوهاج، وذلك في المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.

وفي كلمته، ثمن "دويدار" جهود وزارة الصحة والسكان، مؤكداً أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تعزيز حماية الصحة العامة للمواطنين. وأضاف أن هذا المؤتمر يُعد من الفعاليات الهامة التي تركز على التحديات المتزايدة في مجال مكافحة العدوى، مشيراً إلى أن مقاومة البكتيريا والفيروسات للمضادات الحيوية قد أصبحت تهديداً حقيقياً، مما يفرض ضرورة تعزيز الجهود البحثية والتوعوية لضمان الاستخدام الأمثل والفعال لهذه العلاجات الحيوية.

وأكد "دويدار" أن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تمثل تهديداً جدياً على العلاجات الطبية، حيث تؤدي إلى فشل العلاج الطبي، وعدم استجابة المرضى، وإطالة مدة الإقامة في المستشفيات، لذلك، دعا المؤتمر إلى تبني سياسات صارمة واستراتيجيات واضحة للحد من هذه الظاهرة، مثل تطوير بدائل علاجية كالعلاجات المناعية واللقاحات، وتعزيز برامج التوعية حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، وكذلك الحد من صرفها دون داع.

وفي ختام كلمته، أعرب "دويدار" عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يركز على مواجهة واحدة من أكبر التحديات الصحية في العصر الحديث.