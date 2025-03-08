صحة سوهاج: تكثيف المرور على عدد من المنشآت الطبية بمركز المنشاه

سوهاج عمرو خلف

قام فريق من الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج بالمرور والمتابعة لعدد من المنشآت الصحية بمركز المنشاه، حيث قاد الفريق الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بالمديرية يرافقه هاجر محمد مسئول مكافحة الأمراض المعدية ومصطفى عبدالله مدير إدارة صحة البيئة والدكتور أحمد بكر مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، وبدأ الفريق جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى العسيرات المركزي لمتابعة الجانب الوقائي بالمستشفي حيث تم متابعة عمل فريق الترصد بالمستشفي ومدي إلتزامه وانضباطه، كما تم مرور علي محطة مياه وحدة الغسيل الكلوى.

وتم زيارة وحدة طب الأسرة بالزوك الشرقية ووحدة طب الأسرة بأولاد حمزة للوقوف علي مدي التزام العاملين وانضباهم والاطمئنان إلي سير العمل والالتزام بتقديم الخدمات المنوطة بوحدات الرعاية الأساسية من تطعيمات ومتابعة حوامل وندوات توعية وخدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك التأكد من سلامة منظومة التبريد الخاصة بالطعوم والأمصال.

وفي نفس السياق قاد الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي فريق مراقبة الأغذية أثناء المرور علي الأسواق والمحال التجارية وأماكن تداول الغذاء للإطمئنان إلي سلامة الغذاء المعروض والمقدم للمواطنين حيث تم إعدام 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتحرير 17 محضر جنح صحية والتوصية بغلق منشأة غذائية للمخالفة.



وأوضح مدير عام الطب الوقائي أنه تم إعداد تقرير مفصل بالمرور للعرض على الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة لإتخاذ اللازم تجاه ما تم خلال المرور.