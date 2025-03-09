وزارة الصحة تكشف عن روشتة هامة للحفاظ على صحة الفم والأسنان

كتب ـ وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الأسنان وصحة الفم للحماية من التسوس.

وقالت، إن الحفاظ على صحة الفم في رمضان مهم جدًا، لأن قلة شرب المياه والصيام لفترات طويلة تسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل اللثة ونصحت :-

1. تنظيف الأسنان بانتظام

• اغسل أسنانك مرتين يوميًا (بعد الإفطار والسحور) باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

• استخدم فرشاة ناعمة علشان متأذيش اللثة.

• لا تنسَ تنظيف اللسان، لأنه يكون مصدر أساسي للرائحة الكريهة.

2. استخدام السواك

• السواك سُنة نبوية وفوائده كثيرة في تنظيف الفم وتقليل البكتيريا، ممكن تستخدمه خلال النهار بدون مشاكل.

3. تجنب الأطعمة المسببة للرائحة الكريهة

• ابتعد عن البصل والثوم خاصة في السحور.

• قلل من تناول الأطعمة الحارة والمقلية لأنها تسبب جفاف الفم.

4. شرب المياه بكثرة بعد الإفطار

• الجفاف يزيد رائحة الفم الكريهة، اشرب على الأقل 8 أكواب مياه بين الإفطار والسحور.

• تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها بتزيد الجفاف.

5. استخدام غسول الفم والخيط الطبي

• استخدام غسول الفم بعد الإفطار يساعد في التخلص من البكتيريا.

• استخدم خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

6. التنفس من الأنف وليس الفم

• التنفس من الفم بيزود الجفاف، حاول تتنفس من أنفك لتقليل فقدان الرطوبة.