نقابة البترول: يوم الشهيد أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر

كتبت آية دعبس

وجه عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة البواسل و الشرطة المصرية وأسرهم وذويهم، وتوجه بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع ووزير الداخليه ، ولقواتنا المسلحة الباسلة ، وشرطتنا المصرية ، بمناسبة يوم الشهيد، والذي يوافق اليوم 9 مارس ، مؤكداً بأن هذا اليوم يوم فاصل في تاريخ الوطن نتذكر فيه بطولات الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن.

وقال: إن يوم الشهيد هو أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر، ويُعيد للأذهان تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدَّموا أرواحهم ليحيا الوطن بعزة وكرامة.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن الاحتفال السنوي بيوم الشهيد، الموافق 9 مارس من كل عام، سيظل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن، يُعبِّر عن الامتنان والتقدير لما قدَّمه الشهداء من تضحيات بأرواحهم فداءً لمصر، مؤكدا أن أسماء الشهداء ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال كنموذج للفداء والبطولة والتضحية من أجل مصر.

واضاف أن يوم الشهيد يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال صباح يوم 9 مارس عام 1969.

وتابع، أن الدولة المصرية تحتفل بهذا اليوم العظيم تكريمًا لأرواح الأبطال الذين ضحَّوا بالغالي والنفيس دفاعًا عن أمن واستقرار البلاد في مختلف الظروف، سواء في الحروب أو في مواجهة الإرهاب.

أشار صابر، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد؛ دليل على وفاء القوات المسلحة لأبنائها المخلصين، الذين سطَّروا تاريخهم بحروف من نور عبر تضحياتهم من أجل رفعة الوطن، وأن الدولة المصرية لم ولن تنسى شهداءها الذين قدَّموا دماءهم الطاهرة للحفاظ على تراب الوطن واستعادة أمجاده.