يوم الشهيد.. أبرز 10 معلومات عن الجنرال الذهبى الفريق عبد المنعم رياض

كتب ـ زكى القاضى

يظل اسم الفريق عبد المنعم رياض محفورًا في ذاكرة العسكرية المصرية كأحد أبرز القادة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والقيادة، وبالتزامن مع إحياء مصر ذكرى يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، نستعرض معكم أهم 10 معلومات عن الجنرال الذهبي، بطل الصفوف الأمامية الذي استشهد بين جنوده في الميدان:

1. مولده ونشأته

وُلد الفريق عبد المنعم رياض في 22 أكتوبر عام 1919 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.



2. تخرّجه في الكلية الحربية

التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1938، ليبدأ مشوار عسكري امتد لأكثر من 30 عامًا في خدمة الجيش المصري.



3. شارك في حرب فلسطين 1948

كان من الضباط الذين خاضوا معارك حرب فلسطين ضمن أولى مواجهاته الفعلية وبرز خلالها بتميزه في إدارة العمليات.



4. رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب نكسة 1967.



5. حرب الاستنزاف

قاد الفريق رياض خطة حرب الاستنزاف التي استهدفت إنهاك العدو الإسرائيلي على جبهة قناة السويس



6.أشرف على تطوير أساليب القتال لتتناسب مع قدرات الجيش المصري بعد النكسة



7. استشهاد في الصفوف الأمامية

استشهد يوم 9 مارس 1969 أثناء تواجده في الخطوط الأمامية غرب قناة السويس.

8. تكريم يوم الشهيد

بسبب استشهاده البطولي تقرر اعتبار يوم 9 مارس من كل عام “يوم الشهيد” في مصر، تكريمًا له ولجميع شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

9. لقب بـ"الجنرال الذهبي"

نال عبد المنعم رياض لقب “الجنرال الذهبي” في الأوساط العسكرية؛ نظرًا لخبراته الواسعة وقدرته الفائقة على القيادة والتخطيط والعمل الميداني.

10. سيرته في المناهج العسكرية

تُدرّس سيرته العسكرية حتى اليوم في الكليات والمعاهد الحربية كنموذج للقائد المثالي، الذي جمع بين العلم والعمل والميدان، وظل حتى اللحظة الأخيرة من حياته بين جنوده في قلب المعركة.