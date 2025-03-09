نائب محافظ سوهاج يشهد إفطار "اتحاد بشبابها" مع أطفال معهد الأورام

سوهاج - عمرو خلف

شارك الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، في فعاليات الإفطار الجماعي الذي نظمه اتحاد "بشبابها" لأطفال معهد الأورام بسوهاج، بحضور الدكتور حاتم أمين مدير المعهد، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بدعم المبادرات الشبابية الهادفة.

ونقل "عبد الهادي" تحيات المحافظ للحضور جميعا، مشيدا بهذه المبادرة التي تجسد معاني التكافل المجتمعي، مؤكدا أن هذه الفعاليات ترسخ قيم الإنسانية والتراحم، وتؤكد أن المجتمع المدني شريك أساسي في تقديم الدعم لمرضى الأورام، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى أجواء إيجابية تعزز من رحلتهم العلاجية".

ومن جانبه، أشاد مدير المعهد بالدور الذي يلعبه اتحاد بشبابها في دعم الأطفال المرضى، مؤكدًا أن إدخال الفرحة إلى قلوبهم يسهم في تحسين حالتهم النفسية، مما ينعكس إيجابيًا على استجابتهم للعلاج.

وقد شهدت الفعالية مجموعة من الفقرات الترفيهية، منها عروضًا فنية، وألعابًا تفاعلية مع الأطفال، وسط أجواء من الفرح والسعادة، كما تم توزيع الهدايا في لفتة إنسانية أدخلت البهجة عليهم.