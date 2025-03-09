اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع خط الصرف الصحى 1200 فى بشتيل

الأحد، 09 مارس 2025 01:49 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع خط الصرف الصحى 1200 فى بشتيل نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية
كتبت - مرام محمد

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تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا، التجهيزات النهائية بمشروع خط الصرف الصحي 1200 بقرية بشتيل، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ، على تلافي جميع الملاحظات داخل المشروع وسرعة نهو أعمال تطهير الخط، تمهيدًا لتشغيل خط الصرف الصحي ودخوله الخدمة الفعلية بقرية بشتيل ومنطقة المتربة.

رافق نائب المحافظ، محمود حسين رئيس مركز أوسيم، وطارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي ببشتيل بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى، ومحمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والشركة المنفذة للأعمال.


 







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