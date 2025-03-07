اليوم السابع
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موعد أذان الجمعة اليوم 7-3-2025 فى محافظات مصر

الجمعة، 07 مارس 2025 11:00 ص
موعد أذان الجمعة اليوم 7-3-2025 فى محافظات مصر موعد الأذان
كتب ــ محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان الظهر، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان .

موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة  12:07 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:11 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:06 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:05 م
-
- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:04 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بقنا 12:01 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 12:01 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:30 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:56 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:03 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:04 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ  11:55 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:08 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:05 م







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