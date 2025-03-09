اليوم السابع
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الأحد، 09 مارس 2025 08:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة التحرير الفلسطينية وروسيا تبحثان مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية

الأحد، 09 مارس 2025 08:00 م
منظمة التحرير الفلسطينية وروسيا تبحثان مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ
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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مع ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية السفير غوتشا بواتشيدزه، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.


واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وحشد المجتمع الدولي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار.


وأكد ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية، دعم بلاده الدائم للحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.







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