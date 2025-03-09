مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران دولية من بين 154 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 32 رحلة طيران دولية أغلبهاأاوروبية من بين 154 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث ارتفعت معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى بواقع رحلتين، حيث استقبل المطار الأسبوع الماضى 152 رحلة، والأسبوع الحالى يستقبل 154 رحلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 32 رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات الألمانية، و10 رحلة من المطارات البولندية، و4 من التشيك، و7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة إنجليزية، ورحلة داخلية .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من امس السبت حتى اليوم الجمعة المقبلة، 152 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.