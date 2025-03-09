مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد

العريش - محمد حسين

نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء احتفالا بمناسبة يوم الشهيد، وذلك بمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بحضو ثر عدد من القيادات التربوية.

بدأ الحفل بطابور عرض للمدارس المشاركة، تخلله عزف السلام الوطني، تلاه الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم انطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد عمر، أعقبها إلقاء الطالبة رهف رامي قصيدة شعرية عن الشهيد. كما قدم الطالب أحمد عمر أغنية “مكتوبلي أغنيلك”، ثم عرض عسكري (مارشريه) لطلاب مدرسة الشهيد عمرو شكري، بالإضافة إلى فقرة الفراشات لطالبات إدارة الشيخ زويد التعليمية، واختتمت الفقرات بعرض مسرحي بعنوان “وانت ماشي في سيناء”.

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء علي الدور البطولي للشهداء، مؤكدًا أن تضحياتهم هي السبب في تحقيق الأمن والاستقرار الذي نعيشه اليوم، ووجّه وكيل الوزارة الشكر لجميع المشاركين في تنظيم وإنجاح الاحتفالية.