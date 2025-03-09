فى يوم الشهيد..محافظ الغربية يشيد بتضحيات القوات المسلحة والشرطة

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية تذكرنا بتضحيات الأبطال الذين جادوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وحماية أراضيه، مشددًا على أن دماء الشهداء ستظل أمانة في أعناق الجميع، وأن تضحياتهم ستبقى نبراسًا ينير طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل مشرق.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر لم ولن تنسى أبناءها الأبرار، الذين دفعوا أرواحهم فداءً للوطن، سواء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء، وتعمل على تقديم كافة سبل الدعم لهم، تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات جليلة.

وأضاف الجندي، أن المحافظة حريصة على تخليد ذكرى الشهداء في جميع المناسبات الوطنية، والتأكيد على أنهم لا يغيبون عن ذاكرة الوطن، بل ستظل سيرتهم العطرة مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة، ودليلًا على قوة وصلابة أبناء هذا الوطن، الذين لا يترددون في تقديم أرواحهم دفاعًا عن أمنه واستقراره.

وتابع، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لأسر الشهداء، مشددًا على أنهم شركاء في صنع النصر والمستقبل، وأن تضحيات أبنائهم ستظل محفورة في قلوب المصريين جميعًا، عرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات ستُخلّد في التاريخ.

وشدد، على أهمية أن يستلهم الشباب من تضحيات الشهداء معاني الولاء والانتماء، وأن يعملوا على مواصلة المسيرة من خلال الجد والاجتهاد في مختلف المجالات، حتى يتحقق لمصر كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

وفي الختام، أكد اللواء أشرف الجندي أن تضحيات الشهداء ستبقى مصدر إلهام للجميع، مشددًا على أن دماءهم الطاهرة لن تذهب هباءً، بل ستظل دافعًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، حتى تحقق مصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم.

يُذكر أن يوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، هو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، خلال تواجده على الجبهة أثناء حرب الاستنزاف، ليصبح هذا اليوم رمزًا للتضحية والفداء، وتأكيدًا على أن مصر ستظل قوية بأبنائها المخلصين الذين يدافعون عنها بكل ما يملكونه من غالٍ ونفيس.