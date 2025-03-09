محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه في التعليم والمياه والصرف

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عدداً من المشروعات الخدمية بمركز الفشن،في قطاعي التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي،بتكلفة 45 مليون جنيها جنيهاً ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2025،وفي ضوء خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

وافتتح المحافظ التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية الفنت الغربية بتكلفة إجمالية 30مليون جينها ،والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى،حيث يخدم المشروع 13ألف و750نسمة بالفنت الغربية ضمن المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف ، في اطار الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

واستمع المحافظ لعرض موجز - قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة - تضمن الإشارة إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 66لتر/ثانية ، وشبكات إنحدار بطول بإجمالي طول 7150 متر طولى وبأقطار تبدأ من 160مم حتى 500 مم، وخط طرد HDPE قطر خارجي 400مم بطول 3800متر طولي من محطة رفع الفنت الغربية إلى محطة رفع صفط النور القائمة إلى محطة معالجة الفشن الدائمة ، مشيرا إلى البدء في إجراءات تركيب الوصلات المنزلية وربطها على المشروع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما افتتح المحافظ مدرسة اقفهص الإعدادية المشتركة "إحلال كلي"،والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 2324 متراً _ مساحة المبنى 430مترا_ بتكلفة 15.18 مليون جنيها ، وتضم 18 فصلا دراسيا ، بجانب الملحقات التي تشتمل على غرف وحجرات:مجالات، كمبيوتر،غرف مدرسين،معمل مطور، غرفة تحضير، مكتبة ،فراغ متعدد الأغراض(تربية فنية/تربية موسيقية) ، مصلى ، أخصائي نفسي واجتماعي، طبيب، ادارة ، غرفة شبكات، مخزن لمنظومة التغذية، دورات مياه (بنين-بنات-ذو الهمم) ،حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي ،وتسهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، وتبادل الحوار مع الطلبة ، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك والافتتاح الرسمي للمدرسة ، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول فضلا عن متابعة بعض الانشطة بالمكتبة وتفقد معرض الصحافة والذي احتوى على ملصقات ومنشورات خاصة بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها بمحافظة بني سويف خلال السنوات القليلة الماضية

وشددً المحافظ على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة ، موجها بتعزيز ورفع الوعي لدى الطلاب بمختلف المراحل بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة ، وتخصيص جزء من أنشطة وبنود التقييم لتعزيز ورفع وعي لدى الطلاب وتعريفهم بالأحداث التاريخية والثورات الوطنية والمناسبات القومية