محافظ القليوبية يتابع جهود شركة النظافة الجديدة فى بنها ومنظومة الاشغالات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مسائية، استمرت لما بعد منتصف ليل أمس، لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات، والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بمدينة بنها، وذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها.

واستهل المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال النظافة علي كورنيش الرياح التوفيقي حيث وجه بمخاطبة وزير الموارد المائية والري لبحث الاستخدام الأمثل مع رفع كفائه وتطوير كورنيش النيل بمنطقة كفر مناقر بمدينة بنها.

وشملت الجولة المرور بمنطقة وابور الثلج أسفل الكباري وامتداد شارع الحرس الوطني وشارع التأمين الصحي وشارع أبو حشيش وشارع 8 بمنطقة الفلل وشارع المعهد الديني بمدينة بنها، حيث تابع المحافظ انتظام شركة النظافة الجديدة، موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع المحافظة، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.



تفقد منطقة الكباري



الاستماع لأراء المواطنين



محافظ القليوبية خلال الجولة ليلا



متابعة الاشغالات



جانب من لقاء المواطنين