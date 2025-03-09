محافظ الجيزة: رصف وتطوير طريق جسر الصليبة فى شبرامنت بتكلفة 37 مليون جنيه

كتبت مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بعدد من المشروعات التنموية الجارية بمركز ومدينة أبو النمرس.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته، مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بطريق مصر أسيوط، وكوبري مشاة ومبنى إدارة المرور بمنطقة مزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة أبو النمرس لما لهم من أهمية كبيرة في حل الاختناقات المرورية، وذلك ضمن خطة الدولة بإنشاء كباري مشاة تسهل عبور المواطنين أعلى خطوط السكة الحديد في مسار آمن للحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته، ضرورة سرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكوبري لما له من أهمية كنقطة تحول كبيرة في السيولة المرورية وعبور المواطنين للمزلقان في حرم آمن.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال رصف وتطوير المرحلة الأولى من طريق ترعة السقارية بطول 1.7 كم وتدعيم أرصفة المشاة، والذي يعد من الطرق الحيوية الذي سيساهم في إحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولته، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بتطهير ترعة السقارية ورفع المخلفات الموجودة بها.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة أبو النمرس وتدعيمها ببلاط الإنترلوك بحوالي 22 ألف م2 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم محافظ الجيزة، جولته بتفقد أعمال الرصف النهائية من تطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت بتكلفة 37 مليون وبطول 3 كم وعرض 20 م، والتي شهدت تقدم في نسب التنفيذ بلغت 97% مما سيساهم في تحقيق سيولة مرورية، وذلك من خلال ربط الحركة من المريوطية شرقًا وحتى الشبرامنتية غربًا.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بالجيزة، بالتنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة ارتفاعات ومناسيب البالوعات وغرف التليفونات، مع التأكيد علي تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ ضرورة دراسة الدورانات بمسار الطريق للوقوف على إمكانية دعمه بمطبات صناعية في حال الحاجه لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المواطنين لقيامه بتنفيذ وصلة مياه خلسه بنهر الطريق مما يؤدي إلى إهدار المياه وتأثر طبقة الطريق.