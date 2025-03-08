بعد شكوى مواطن فى أبو النمرس.. محافظ الجيزة يوجه بإحلال كامل لشبكات الصرف

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من انتظام تواجد لجان التصالح خلال شهر رمضان المبارك لسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين.

والتقى محافظ الجيزة، خلال جولته بأعضاء لجان البت في طلبات التصالح بمركز أبو النمرس، للوقوف على نسب الإنجاز بملفات التصالح المقدمة من المواطنين على مخالفات البناء للتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجهم لسرعة إنهاءها وتسليم المواطنين نماذج التصالح النهائية.

وشدد المحافظ، على ضرورة وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من طلبات التصالح بشكل يومي بما يساهم في الدفع بوتيرة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للتيسير على المواطنين، موجهًا بالتنظيم الجيد والمنظم لملفات التصالح المقدمة من المواطنين والحفاظ عليها.

وحرص محافظ الجيزة على إجراء محاكاة واقعية للتأكد من عمل جهاز المعاملات اليومية والدورة المستندية، للتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ موظفي المركز التكنولوجي بالتعامل الجيد مع المواطنين والتخفيف عليهم قائلًا: "لازم ننجز للمواطن معاملاته من غير أي تعقيدات".

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد عددًا من القطاعات داخل مدينة أبو النمرس، حيث التقى بالمواطنين خلال جولته واستمع إلى شكواهم لتضررهم من وجود طفوحات الصرف الصحي وتهالك شبكات بعض الشبكات الموجودة بمدينة أبو النمرس.

وعلى الفور، تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تليفونيًا مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، مما سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار عدة سنوات.

وشهدت جولة محافظ الجيزة معاينة موقع إصلاح خط طرد الصرف الصحي قطر 1000مم، موجهًا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإصلاح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الاستدامة وعدم تجدد الكسر.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.



محافظ الجيزة يعاين موقع إصلاح خط طرد صرف صحي