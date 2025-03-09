محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية_ مدير أمن الإسكندرية، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا على الاعتزاز بذكرى يوم الشهيد التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفاناً وتقديراً لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة ودفاعاً عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات.



محافظ الإسكندرية يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (3)



محافظ الإسكندرية يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (1)