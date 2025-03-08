تعرف على قرارات محافظ الإسكندرية للحد من التكدس المرورى فى شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية على اتخاذ عدة إجراءات للحد من التكدس المرورى خلال شهر رمضان، ونستعرض فى السطور التاليه أهم القرارات:



* تجهيز 8 مواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية ( موقف محطة مصر - الموقف الجديد- موقف الساعة- موقف العوايد- موقف المنشية- موقف بسيون ابو سليمان- موقف الكيلو 21- موقف العامرية) للعمل على مدار 24 ساعة

* العمل بنظام 3 ورديات فى المواقف

* تعزيز جميع مواقف السرفيس بعدد عمال إضافي خلال فترة الذروة من الساعة (1 مساءاً حتى 7مساءاً ) للمساعدة في تحميل الركاب ومنع تكدس المواطنين.

* ضرورة التنسيق بين إدارة المرور ومشروع محطات الركاب و الانتظار لتكثيف التواجد المروري في المواقف



* لتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب

* التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير اتوبيسات للمساهمة في نقل الركاب وفي حالة زيادة أعداد الركاب.

* تشديد الرقابة على المواقف ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب تزامناً مع شهر رمضان المبارك



* تخصيص أرقام للرد على شكاوى المواطنين داخل مواقف السيرفيس وهي :

1. داخل موقف محطة مصر ( 01212279951 -01286177888)

2. داخل موقف الكيلو ٢١(01158583990)



3. مواقف العوايد /الساعة/ ابو سليمان ( 01227795877)

4. موقف العامرية ( 0121883740-، ( 01225291886)

5. موقف المنشية ( 01273372058- 01276571715)



6. بالإضافة إلى أرقام غرفة عمليات مشروع محطات الركاب و هي (01555790581- 01282456759).



