محافظ أسيوط يتفقد إدارة التضامن الاجتماعى بالغنايم ويستمع لشكاوى المواطنين

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إدارة التضامن الإجتماعي بمركز الغنايم لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة التي تقدم خدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة وتحسين جودة الخدمات المحلية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلى عبد الظاهر مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة الغنايم.

استهل المحافظ جولته بتفقد أقسام إدارة الشئون الإجتماعية حيث تابع العمل بقسم تأهيل الخدمات المتكاملة وقسم الأرشيف وقسم الحاسب الآلى واستمع من مدير الإدارة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين والأشخاص ذوي الهمم والمساعدة في استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

والتقى محافظ أسيوط بالمواطنين متلقي الخدمة ـ أثناء جولته ـ للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمات بالإدارة واستمع لطلباتهم وشكواهم ووجه بحلها فوراً مؤكداً على العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو النصر، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم وفقاً للإمكانات المتاحة حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بكافة المراكز والقرى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى حرص الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الإجتماعية ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتحقيق التكافل الإجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.



جانب من التفقد والزيارة (2)