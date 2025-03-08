ضبط ألعاب نارية وتحرير 384 محضرا خلال حملات تموينية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها، وذلك خلال حملات تموينية مكثفة شنتها مديرية التموين ومختلف إداراتها الخارجية على مدار الأيام الماضية في عدد من مراكز المحافظة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقاً للمعايير الصحية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين ،شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء على مدار أسبوع وتمكنت من تحرير 384 محضرا تموينيا منها 64 محضرا في مجال الأسواق حيث تم ضبط ضبط 126 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور تداولها في الأسواق.

كما تم ضبط 29 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم داخل مخزن غير مرخص، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومنها 158 زجاجة مياه غازية.

وأشار المحافظ، إلى ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بقيمة 55 ألفا و356 جنيها بالإضافة إلى ضبط تاجر آخر قام بالتصرف في كميات من السلع الغذائية بما في ذلك 4 كراتين زيت و40 كيلو سكر و174 علبة جبنة كما تم ضبط 70 كيلو جرام من التمر الهندي و4 كراتين مثلجات، و120 كيس مقرمشات جميعها بدون بيانات.

و تم تحرير عدد من المحاضر بحق المخالفين، شملت 6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر لمزاولة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى 35 محضراً لمحال تجارية ومقاهي ومطاعم لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار، أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 320 محضرا للمخابز البلدية وتنوعت بين نقص الوزن، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، فضلاً عن التصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد أبوالنصر، على أهمية تكثيف هذه الحملات لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، مؤكداً أن المحافظة ستواصل جهودها في متابعة جودة السلع والرقابة على الأسعار في كافة الأسواق والمخابز.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".