للأسبوع الـ12.. إقامة "سوق اليوم الواحد" بالزقازيق لبيع السلع بأسعار مخفضة

الشرقية - إيمان مهنى

أقامت محافظة الشرقية "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق، وذلك بجوار سور نادي الشرقية الرياضي داخل معرض أهلاً رمضان، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30% والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المحافظ المهندس حازم الأشموني، أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن مديرية الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار 50 يوماً ، للإسبوع 12 على التوالي، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لكافة المواطنين، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية قد انتهت من إقامة 33 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة فضلا عن إقامة 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض أهلاً رمضان بالإضافة إلى تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

